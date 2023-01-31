Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, прекращено соглашение между правительством Украины и правительством РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта от 12 января 1994 года. Также прекращено действие межправительственного соглашения РФ и Украины о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники, подписанного 8 февраля 1993 года.

Напомним, 12 января Верховная Рада проголосовала за выход из двух договоренностей со странами СНГ.

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