Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за ракетных обстрелов РФ

Об этом идет речь в заявлении Министерства энергетики Украины.

"Россия продолжает осуществлять энергетический террор против Украины, а также усиливает энергетическое давление на Европейский Союз. Украинская электроэнергия, которую мы экспортировали после синхронизации в ЕС, а также отдельными линиями в Молдову и Польшу, помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы", – говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, даже после того, как была остановлена Запорожская атомная электростанция, более 7 месяцев находящаяся в российской оккупации, Украина выполняла свои обязательства перед европейскими партнерами по экспорту электроэнергии.

Но сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы.

"Именно экспорт электроэнергии из Украины помогал Европе уменьшать потребление российских энергоресурсов. И именно поэтому Россия уничтожает нашу энергосистему, убивая саму возможность экспорта электроэнергии из Украины", – сказал министр энергетики Герман Галущенко.

10 октября Россия нанесла ракетные удары по центру Киева. Есть раненые и погибшие.

Также обстреляли Днепр.

В Тернопольской и Хмельницкой областях сработала ПВО.

На Полтавщине в одном из районов также были слышны взрывы .

Впоследствии РФ нанесла удар по критической инфраструктуре Львовщины.