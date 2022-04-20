Украина предварительно договорилась с оккупантами о гуманитарном коридоре из Мариуполя на 20 апреля, - Верещук
На 20 апреля запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов в Запорожье
Об этом заявила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Телеграмм.
"Гуманитарный коридор из Мариуполя на сегодня, 20 апреля 2022 года. Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно на этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня", - написала она.
Сбор состоится в Мариуполе в 14.00 на углу улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии.
Колонна должна двигаться по следующему курсу: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орихов-Запорожье. Но из-за сложной ситуации безопасности в направлении движения колонны возможны изменения. Следовательно, Верещук призвала следить за официальными сообщениями.
"Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей", - отметила она.
- Напомним, по мнению британской разведки, атаки на гражданских и неспособность подавить сопротивление в Мариуполе свидетельствуют о несостоятельности россиян быстро добиться своих целей.
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