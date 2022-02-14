Украина представит законопроекты относительно "особого статуса" ОРДЛО и местных выборов, - Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина подготовит законопроекты относительно "особого статуса" ОРДЛО и местных выборов на оккупированной территории
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Еспресо.TV.
"Мы пытаемся найти дипломатическое решение этой ситуации. Вместе с Францией мы интесифицировали свои усилия в Нормандском формате. Важный вклад, что переговоры продолжались встречами советников", - сказал Шольц.
Он назвал переговоры сложным процессом, но он достоин любых усилий.
"Президент Зеленский и я были одного мнения, что Нормандский формат наряду с переговорами США, России и ОБСЕ является важным форматом для переговоров с Россией. Президент меня заверил в том, что Украина предоставит проекты законов по особому статусу (ОРДЛО, - ред.) и относительно местных выборов для дискуссии", - подытожил канцлер.
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выполнение Минских соглашений – это "единственный путь, который позволит установить мир, единственный путь для политического решения". По его словам, Владимир Зеленский в ходе переговоров подтвердил готовность к выполнению соглашений.
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