Украина представит свой мирный план к первой годовщине вторжения РФ 24 февраля, - WSJ
Формула мира президента Украины Владимира Зеленского станет основой мирного плана, которую его команда представит в феврале следующего года
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что разговор президента Украины Владимира Зеленского о формуле мира во время его визита в Вашингтон произошел после недавнего обсуждения Киевом мирного плана по 10 пунктам.
"Среди всех разговоров о войне и оружии президент Зеленский питал надежду на переговоры", - пишет WSJ.
По словам европейских и украинских дипломатов, команда Зеленского сейчас конкретизирует план и цель представить свои идеи в первую годовщину вторжения России 24 февраля или близко к этой дате.
Однако, как пишет издание, представители США, Украины и НАТО заявили, что переговорная позиция Украины на любых переговорах, где она, вероятно, потребует от Москвы значительных уступок, будет зависеть от ее позиции на поле боя.
"Поэтому Киев хочет подготовиться к потенциальным мирным переговорам путем достижения военных побед", – уточняет WSJ.
- Напомним, 20 ноября Зеленский озвучил украинскую формулу мира.
- США и страны G7 поддерживают формулу мира, представленную президентом Украины Зеленским, поскольку этот план мог бы стать потенциальным решением войны с РФ.
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