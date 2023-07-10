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Украина представит объект из противотанковых ежей на фестивале Burning Man

10 июля, 2023 понедельник
16:25
Культура

На фестивале Burning Man Украина представит объект под названием "Храм ежа", сделанный из противотанковых ежей

Об этом информируют на сайте Куреневки.

Отмечают, что темой фестиваля являются животные. "Храм ежа" - это артобъект из противотанковых ежей. Внутри них разместят истории погибших воинов.

"Эта острая и визуально впечатляющая инсталляция чествует жертвы разнообразного украинского творческого сообщества, которые потеряли жизнь во время войны, символизируя защиту, единство и стойкость человеческого духа", - пишет "Куреневка".

На сайте отмечают, что для украинцев противотанковые ежи символизируют защиту и единство. Так, в первые дни полномасштабной войны они создали тысячи таких ежей, которые состояли из трех железных двутавровых балок, сваренных вместе.

"Этой инсталляцией художники стремятся выразить благодарность тем, кто погиб, защищая Родину, и тем, кто продолжает стоять на страже. "Храм ежа" символизирует надежду и стойкость, напоминая нам, что человеческий дух может победить даже в самые темные времена", - отметили в "Куреневке".

«Храм їжака»

Фото: визуализация: Ярослав Корец

Целью проекта является сбор средств на машины скорой помощи и эвакуации для военных. Рядом с объектом будут дежурить медиаторы, которые расскажут о его миссии.

Также на сайте информируют, что до 20 июля каждый может прислать физический артефакт, дополняющий артобъект "Храм ежа". Кроме того, можно отправить свою историю и фото, которые будут переведены на английский и размещены в "Храме".

Авторы инсталляции информируют, что все истории и артефакты сгорят на церемонии сожжения Temple of the Heart. Она состоится 3 сентября.

Глава "Общества бенеров Украины" Ярослав Корец написал в фейсбуке, что идея была на поверхности. По его словам, это попытка соединить отнюдь не военную парадигму участников Burning Man с украинскими "буднями". Также это поможет напомнить, что каждый день в Украине умирают люди от пушек и ракет.

"Мы везем на Burning Man нашу боль и горе от человеческих потерь. Хотим рассказать истории наших друзей из творческого сообщества, которых забрала война. Артисты, диджеи, музыканты, режиссеры, художники, айтишники, журналисты… они могли бы быть с нами на Burning Man , но уже никогда не смогут этого сделать из-за российской агрессии", - написал он.

Фестиваль Burning Man состоится с 27 августа по 4 сентября в пустыне Блэк-Рок в Неваде.

Над проектом работали автор и ведущий художник Ярослав Корец, руководитель производства Александр Слободяник, руководитель строительства Мит Зиновьев, архитекторы Гриша Зотов и Кирилл Цуман. В художественную команду вошли Лейла Жданова, Дмитрий Павленко, Игорь Панченко, Анна Панченко, Иван Алексеев, Никита Ващенко.

Справочно. Фестиваль Burning Man – ежегодное восьмидневное событие, во время которого представлено независимое искусство. Участники фестиваля готовят необычные костюмы, которые должны удивить других людей. В последний день фестиваля традиционно сжигают деревянную статую человека.

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