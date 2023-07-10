Украина представит объект из противотанковых ежей на фестивале Burning Man
На фестивале Burning Man Украина представит объект под названием "Храм ежа", сделанный из противотанковых ежей
Об этом информируют на сайте Куреневки.
Отмечают, что темой фестиваля являются животные. "Храм ежа" - это артобъект из противотанковых ежей. Внутри них разместят истории погибших воинов.
"Эта острая и визуально впечатляющая инсталляция чествует жертвы разнообразного украинского творческого сообщества, которые потеряли жизнь во время войны, символизируя защиту, единство и стойкость человеческого духа", - пишет "Куреневка".
На сайте отмечают, что для украинцев противотанковые ежи символизируют защиту и единство. Так, в первые дни полномасштабной войны они создали тысячи таких ежей, которые состояли из трех железных двутавровых балок, сваренных вместе.
"Этой инсталляцией художники стремятся выразить благодарность тем, кто погиб, защищая Родину, и тем, кто продолжает стоять на страже. "Храм ежа" символизирует надежду и стойкость, напоминая нам, что человеческий дух может победить даже в самые темные времена", - отметили в "Куреневке".
Фото: визуализация: Ярослав Корец
Целью проекта является сбор средств на машины скорой помощи и эвакуации для военных. Рядом с объектом будут дежурить медиаторы, которые расскажут о его миссии.
Также на сайте информируют, что до 20 июля каждый может прислать физический артефакт, дополняющий артобъект "Храм ежа". Кроме того, можно отправить свою историю и фото, которые будут переведены на английский и размещены в "Храме".
Авторы инсталляции информируют, что все истории и артефакты сгорят на церемонии сожжения Temple of the Heart. Она состоится 3 сентября.
Глава "Общества бенеров Украины" Ярослав Корец написал в фейсбуке, что идея была на поверхности. По его словам, это попытка соединить отнюдь не военную парадигму участников Burning Man с украинскими "буднями". Также это поможет напомнить, что каждый день в Украине умирают люди от пушек и ракет.
"Мы везем на Burning Man нашу боль и горе от человеческих потерь. Хотим рассказать истории наших друзей из творческого сообщества, которых забрала война. Артисты, диджеи, музыканты, режиссеры, художники, айтишники, журналисты… они могли бы быть с нами на Burning Man , но уже никогда не смогут этого сделать из-за российской агрессии", - написал он.
Фестиваль Burning Man состоится с 27 августа по 4 сентября в пустыне Блэк-Рок в Неваде.
Над проектом работали автор и ведущий художник Ярослав Корец, руководитель производства Александр Слободяник, руководитель строительства Мит Зиновьев, архитекторы Гриша Зотов и Кирилл Цуман. В художественную команду вошли Лейла Жданова, Дмитрий Павленко, Игорь Панченко, Анна Панченко, Иван Алексеев, Никита Ващенко.
Справочно. Фестиваль Burning Man – ежегодное восьмидневное событие, во время которого представлено независимое искусство. Участники фестиваля готовят необычные костюмы, которые должны удивить других людей. В последний день фестиваля традиционно сжигают деревянную статую человека.
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