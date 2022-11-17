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Украина представила в Риме экспозицию на международном галерейном форуме Arte in Nuvola

17 ноября, 2022 четверг
16:01
Культура

Сегодня на международном галерейном форуме Arte in Nuvola в Риме Украина стала специальным гостем и представила свою экспозицию

Об этом информирует министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"В этом году организаторы мероприятия пригласили Украину стать специальным гостем. Украинскую презентацию курирует Bereznitskiy Art Foundation. Среди художников - участников выставочного проекта президент Академии искусств Украины и участник Венецианского биеннале Виктор Сидоренко, один из самых выразительных авторов современной украинской сцены - Юрий Сивирин, классики украинского искусства Владислав Мамсиков, Виктор Кравцов и выдающийся скульптор Василий Ярич", - подчеркнул Ткаченко.

На экспозиции представили и коллекцию Национального художественного музея Украины с произведениями искусства от периода барокко до современности.

"Основатель ярмарки Алессандро Никосия отдельно выделил украинский проект как "выдающегося художественного качества", - добавил Ткаченко.

Выставка проходит с 17 по 20 ноября в конгресс-центре La Nuvola в Риме.

  • Напомним, Львовский театр имени Леси Украинки вступил в крупнейшую театральную ассоциацию Европы во время конференции ETC International Theatre Conference.
  • На Волыни музей современного украинского искусства Корсаков (МСУМК) представил уникальный проект мирового масштаба, экспозицию пополнит самая большая живописная картина высотой 10 м и шириной 200 м.

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