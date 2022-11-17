Украина представила в Риме экспозицию на международном галерейном форуме Arte in Nuvola
Сегодня на международном галерейном форуме Arte in Nuvola в Риме Украина стала специальным гостем и представила свою экспозицию
Об этом информирует министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"В этом году организаторы мероприятия пригласили Украину стать специальным гостем. Украинскую презентацию курирует Bereznitskiy Art Foundation. Среди художников - участников выставочного проекта президент Академии искусств Украины и участник Венецианского биеннале Виктор Сидоренко, один из самых выразительных авторов современной украинской сцены - Юрий Сивирин, классики украинского искусства Владислав Мамсиков, Виктор Кравцов и выдающийся скульптор Василий Ярич", - подчеркнул Ткаченко.
На экспозиции представили и коллекцию Национального художественного музея Украины с произведениями искусства от периода барокко до современности.
"Основатель ярмарки Алессандро Никосия отдельно выделил украинский проект как "выдающегося художественного качества", - добавил Ткаченко.
Выставка проходит с 17 по 20 ноября в конгресс-центре La Nuvola в Риме.
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