Украина представила в Риме экспозицию на международном галерейном форуме Arte in Nuvola

Об этом информирует министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"В этом году организаторы мероприятия пригласили Украину стать специальным гостем. Украинскую презентацию курирует Bereznitskiy Art Foundation. Среди художников - участников выставочного проекта президент Академии искусств Украины и участник Венецианского биеннале Виктор Сидоренко, один из самых выразительных авторов современной украинской сцены - Юрий Сивирин, классики украинского искусства Владислав Мамсиков, Виктор Кравцов и выдающийся скульптор Василий Ярич", - подчеркнул Ткаченко.

На экспозиции представили и коллекцию Национального художественного музея Украины с произведениями искусства от периода барокко до современности.

"Основатель ярмарки Алессандро Никосия отдельно выделил украинский проект как "выдающегося художественного качества", - добавил Ткаченко.

Выставка проходит с 17 по 20 ноября в конгресс-центре La Nuvola в Риме.

Напомним, Львовский театр имени Леси Украинки вступил в крупнейшую театральную ассоциацию Европы во время конференции ETC International Theatre Conference.

На Волыни музей современного украинского искусства Корсаков (МСУМК) представил уникальный проект мирового масштаба, экспозицию пополнит самая большая живописная картина высотой 10 м и шириной 200 м.