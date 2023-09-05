Украина представила в Польше модифицированный 10-местный бронеавтомобиль "Новатор"

Об этом сообщает "Украинская Бронетехника" в Facebook.

"Созданием новой версии "Новатора" мы продолжаем развитие нашей автомобильной линейки. 10-местный бронеавтомобиль - это максимально актуализированная, обновленная с учетом требований времени версия СБА "Новатор", который с 2018 года поставляется Силам обороны Украины и сегодня прошел испытание как временем, так и, что немаловажно, боями", - рассказал гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.



По его словам, эта модификация разрабатывалась с учетом опыта использования автомобиля разными подразделениями в боевых условиях.



Среди главных новаций, воплощенных компанией, – улучшенная подвеска и система управления, обеспечивающие высокую маневровость и повышенную проходимость.

Фото: www.facebook.com/ukrainianarmor

Бельбас добавил, что машина сделана на шасси Ford, широко используемом производителями бронетехники. По его словам, главная проблема, которую приходится преодолевать – это увеличение максимальной нагрузки на базовое шасси, ведь у Forda оно составляет 8845 кг.

"Нашим конструкторам удалось решить эту проблему посредством использования для бронирования современной более тонкой и более жесткой брони и с помощью модернизации подвески. Такие решения позволили спроектировать машину, отвечающую требованиям современной войны", - подчеркнул Бельбас.



Кроме того, по его словам, обновленная версия "Новатора" имеет усиленную противоминную защиту. Бронеавтомобиль способен работать в разных климатических условиях, независимо от времени года, и на разных типах дорог, включая бездорожье.



"Как и предыдущая версия 10-местный "Новатор" построен по модульному принципу и является фактически универсальной платформой, которая благодаря высокой степени адаптации может использоваться для выполнения различных боевых задач и на которую можно интегрировать разнообразное вооружение и боевые модули", - отметил гендиректор "Украинской бронетехники".



Опытный образец машины, представленный на вооруженном форуме в Польше, сразу после выставки будет проходить государственные испытания.