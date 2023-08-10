Об этом пишет CNN.

Украинский чиновник сообщил, что информация, переданная Пентагону, содержала как количество выпущенных снарядов, так и уничтоженных российских целей. Однако он отказался сообщить, какие эти цифры.

Отмечается, что отчет был передан в ответ на запрос США в рамках соглашения об отправке в Украину артиллерийских кассетных снарядов, известных как DPICM.

Также в сообщении отметили, что в интервью CNN в прошлом месяце министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что планирует передать отчет своему американскому коллеге Ллойду Остину.

Что известно о кассетных боеприпасах

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

30 июня стало известно, что США близки к согласованию предоставления Украине кассетных боеприпасов .

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие. А 7 июля против предоставления кассетных боеприпасов выступила Германия .

7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве.

7 июля США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов .

12 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил , что Украина была бы беззащитной, если бы Соединенные Штаты не решили поставлять ей кассетные боеприпасы.

Министр обороны Украины Алексей Резников 24 июля анонсировал , что на этой неделе представит Пентагону отчет об использованных кассетных боеприпасах DPICM, предоставленных США нашей стране.