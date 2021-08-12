Украина предоставила Литве 38 тонн гумпомощи для усиления охраны границ от нелегальных мигрантов

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Интерфакс-Украина.



Это первый этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с указом президента Владимира Зеленского и распоряжения Кабинета Министров. Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов ", - говорится в сообщении.



Отмечается, что груз сопровождает группа сотрудников ДСЧС, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литвы.

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