Украина предоставила Литве 38 тонн гумпомощи для усиления охраны границ от нелегальных мигрантов
Более 38 тонн гуманитарного груза отбыли сегодня, 12 августа, из Украины в Литовскую Республику
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Интерфакс-Украина.
Это первый этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с указом президента Владимира Зеленского и распоряжения Кабинета Министров. Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что груз сопровождает группа сотрудников ДСЧС, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литвы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.7
Покупка 26.7Продажа 26.92
-
EUR
Покупка 31.27Продажа 31.64
- Актуальное
- Важное