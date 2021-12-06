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Украина предоставила аварийную помощь энергосистеме Польши

6 декабря, 2021 понедельник
19:39
Общество электроэнергиия

В понедельник, 6 декабря, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предоставила аварийную помощь Польше в объеме 945 МВт-ч.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"В понедельник, 6 декабря 2021 года, с 09:00 до 16:00 (по киевскому времени) диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" по запросу польского оператора системы передачи Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) предоставил энергосети Польши аварийную помощь из Объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины. Общий объем аварийной помощи составил 945 МВт-час (135 МВт равным графиком в течение семи часов подряд)", - говорится в сообщении.

Для оказания помощи блок №7 Добротворской ТЭС перефиксировали на воздушную линию электропередач 220 кВ "Добротворская ТЭС - Замость".

В Укрэнерго отметили, что аварийная помощь – это не коммерческий импорт, а ее предоставление прошло в рамках договора, подписанного 5 августа 2019 года.

  • Напомним, 15 сентября из-за остановки сразу нескольких энергоблоков на Бурштынской тепловой электростанции Украина была вынуждена обратиться в Словакию за аварийной помощью.
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