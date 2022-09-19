Украина предложит на Генассамблее ООН одобрить конфискацию российских активов, - Guardian
Украине предложит союзникам проголосовать на Генассамблее ООН резолюцию о конфискации российских активов как репарации за развязанную войну
Об этом говорится в материале The Guardian.
Украина выступит о создании международного компенсационного механизма, на основании которого можно конфисковать замороженные российские активы как репарации за развязанную войну.
По данным источников издания, чиновники Минюста Украины обсуждали этот вопрос в Лондоне с руководством МИД Великобритании.
Кроме того, подобные дискуссии проводились украинской стороной с коллегами в Германии, Франции и другими странами ЕС, а также помощником министра финансов США Элизабет Розенберг.
Как напомнило издание, ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что действующее в стране законодательство не позволяет Вашингтону взыскать репарации с РФ, поскольку Соединенные Штаты не являются участником войны.
Как пишет издание, США могли бы применить закон о торговле с врагом или закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
Репарации были поддержаны в совместном заявлении министров финансов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии. Лиз Трасс как министр иностранных дел выразила принципиальную поддержку этой идее.
Санкционное законодательство Великобритании и Европы позволяет государствам замораживать активы российского Центробанка и некоторых олигархов, но не предусматривает перманентный арест, не говоря уже об их односторонней передаче в фонд восстановления Украины.
- 9 сентября министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Украина потребует от России $300 млрд репараций. При этом потери, нанесенные Украине полномасштабным вторжением РФ, оцениваются гораздо выше. Однако сумма в $300 млрд соответствует активам Центробанка России в странах G7, замороженных из-за санкций.
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