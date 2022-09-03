Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина сейчас экспортирует электроэнергию в Молдову, Румынию, Словакию, Польшу, но также мы готовы расширить экспорт на Германию. У нас хватает электроэнергии для собственных нужд благодаря атомным электростанциям", - подчеркнул он.

Он отметил, что это будет одним из вопросов обсуждения во время его визита в Берлин и Брюссель и что Украина заинтересована увеличивать экспорт электроэнергии в Евросоюз.

"Это было бы очень хорошо для обеих сторон. ЕС получил бы больше электроэнергии, а мы – валютные поступления, в чем мы сейчас очень нуждаемся", – подчеркнул Шмыгаль.

Известно, что премьер-министр Украины планирует встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Газпром прекратил поставки в Европу через трубопровод "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций.

1 сентября министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил, что Германия считает, что не может полагаться на поставки газа из России через газопровод "Северный поток" этой зимой.