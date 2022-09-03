Украина предложит Германии электроэнергию от своих АЭС
Украина готова предложить Германии импорт своей электроэнергии и поддержать страну на фоне проблем со снабжением природным газом
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Украина сейчас экспортирует электроэнергию в Молдову, Румынию, Словакию, Польшу, но также мы готовы расширить экспорт на Германию. У нас хватает электроэнергии для собственных нужд благодаря атомным электростанциям", - подчеркнул он.
Он отметил, что это будет одним из вопросов обсуждения во время его визита в Берлин и Брюссель и что Украина заинтересована увеличивать экспорт электроэнергии в Евросоюз.
"Это было бы очень хорошо для обеих сторон. ЕС получил бы больше электроэнергии, а мы – валютные поступления, в чем мы сейчас очень нуждаемся", – подчеркнул Шмыгаль.
Известно, что премьер-министр Украины планирует встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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