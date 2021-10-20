Украина предложила свои подземные хранилища для хранения страхового запаса газа стран ЕС

Об этом сообщила пресс-служба Укртрансгаза.



"Укртрансгаз как Оператор газохранилищ Украины готов предложить услуги украинских ПХГ для хранения страхового запаса газа стран ЕС", - говорится в сообщении.



По словам главы Укртрансгаза Сергея Переломы в критической ситуации, сложившейся на энергетическом рынке Европы в 2021 году, руководство ЕС вернулось к вопросу страховых запасов газа, которые позволили бы минимизировать угрозы энергетической безопасности стран европейского континента в случае дефицита поставок газа или резкого колебания цен, которое происходит последние несколько месяцев.



Перелома напомнил, что Еврокомиссия уже начала изучение этой темы и поиск потенциальных площадок для долгосрочного хранения объемов "страхового" газа.



Он отметил, что украинские ПХГ готовы взять на себя функцию хранения страховых запасов газа стран ЕС.



"У Украины есть что предложить своим европейским партнерам. Безусловно, для этого необходимо включить украинские ПХГ в перечень площадок, где такой страховой запас может храниться, и наладить инфраструктуру для беспрепятственной транспортировки газа между европейскими странами, в частности между Украиной, Польшей и Венгрией", - цитирует пресс-служба слова Переломы.



Он добавил, что такое партнерство будет надежным и взаимовыгодным как для Украины, так и для стран ЕС.



По информации Укртрансгаза, объем сети украинских подземных газохранилищ достигает 31 млрд куб.м и является крупнейшим среди стран Европы. Оператор газохранилищ ежегодно использует около 60% мощностей ПХГ для удовлетворения потребностей внутренних потребителей Украины, оставляя около 40% для хранения газа компаний-нерезидентов, которые прошедшие два года активно пользовались услугами украинских подземок.

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