Украина предложила России обмен: эвакуацию раненых с Азовстали за передачу пленных россиян
Украина предлагает передать России пленных оккцупанто в обмен на возможность эвакуировать с осажденного завода "Азовсталь" раненых украинских военных
Об этом сообщила в Telegram вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"В качестве первого шага, предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят с Азовстали по гуманитарному коридору. За это отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются", - написала Верещук.
Министр отметила, что деблокировать Азовсталь военным путем пока невозможно, украинские военные не хотят сдаваться в плен, а россияне не позволяют провести эвакуационную процедуру "экстракшн".
"По состоянию на сейчас, военным путем деблокировать Азовсталь невозможно. Защитники Азовстали сдаваться в плен не хотят. Это достойно уважения. Россияне не соглашаются на "экстракшн". Это реальность, но от россиян это не удивительно. Что делать? Правительство прорабатывает разные варианты. Ни один из них не идеалн. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий", - написала Верещук.
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