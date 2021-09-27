Украина предложила обсудить преследования крымских татар на сессии ПАСЕ
27 -30 сентября в Страсбурге пройдет осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Об этом сообщает Радио Свобода .
Украинская делагация предложила тему для обсуждения на дебатах - "Политическое преследование Россией коренных народов Крыма".
Запрос на дебаты прислали после новой волны арестов на оккупированном полуострове.
- Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе под стражу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемова.
- Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 года якобы был организован украинской разведкой, а также к нему привлекались крымчане Асан и Азиз Ахтемовы и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялова.
- ФСБ России показала видеофрагменты допросов с якобы признанию фигурантов "дела" о диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму Асана и Азиза Ахтемова.
- Впоследствии, защита заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова подал апелляцию на решение оккупационного "суда", который отправил его под стражу.
- Затем, арестованного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в СИЗО поставили на учет как "склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений".
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