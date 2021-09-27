Украина предложила обсудить преследования крымских татар на сессии ПАСЕ

"Кто-то допустил критическую тактическую и стратегическую ошибку": расследователь Bellingcat Грозев о срыве задержания "вагнеровцев"

Синоптик Наталья Диденко пообещала много солнца и сухой погоды

"Европейская Солидарность" передает в НАБУ, ГБР и ОГПУ заявления о преступлении, совершенном во время голосования за псевдодеолигархизацию Зеленского, - Геращенко