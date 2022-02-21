Украина предложила новый формат переговоров безопасности
Киев предложил проведение саммита о мире в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил на брифинге по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщается на правительственном портале .
“О возможном саммите президентов США и РФ. Украина приветствует любые дипломатические усилия, направленные на предотвращение развития конфликта. В то же время, мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности является проведение саммита в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция”, - сказал Кулеба.
Он добавил, что именно такой формат является оптимальным для обсуждения российских войск вдоль границы Украины.
“Безопасность Украины – это сейчас приоритет номер один. Мы используем каждую, малейшую дипломатическую возможность, чтобы ее гарантировать”, - подчеркнул министр и добавил, что из Брюсселя отбывает в Вашингтон, чтобы продолжить дипломатические усилия по сдерживанию агрессии России.
- Напомним, американский и российский президенты при посредничестве своего французского коллеги Эммануэля Макрона договорились провести двустороннюю встречу по вопросам урегулирования ситуации на украинско-российской границе. В МИД Украины приветствовали эту инициативу.
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