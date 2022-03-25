Украина предложила ЕС полностью заблокировать наземное и морское сообщение с РФ

Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Европейскую комиссию с предложениями усилить экономическое давление на РФ и Республику Беларусь, передает Espreso.TV.

"Несмотря на уже введенные ограничительные меры, российский бизнес находит обходные пути и продолжает совершать операции в других странах. Соответственно, имеющиеся санкции полностью не достигают своей цели", – пишут в министерстве.

Мининфраструктуры предлагает Европейскому Союзу:

- полностью заблокировать наземное и морское транспортное сообщение с Россией и Белоруссией;

- заблокировать возможность перевозки грузов и людей в Россию и Беларусь через территорию Европейского Союза и через его границы;

- запретить предоставление таможенных услуг по товарам, доставляемым в РФ и Республику Беларусь.

Указанные меры необходимы для остановки поставки в страну-агрессора товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военных нужд.

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