Украина предлагает применить к России "иранскую модель" газовых санкций

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков на полях организованной Энергетическим сообществом конференции по безопасности и стабильности украинского энергетического сектора в понедельник в Вене, пишет Укринформ.

"Что касается трубопроводного природного газа из России, то его сейчас наиболее сложно заместить. Он составляет 40% общего импорта ЕС. Мы предлагаем "иранскую модель" санкций: природный газ разрешается от "Газпрома" в Европу, но все средства хранятся на специальных депозитных счетах в европейских банках, пока Россия не выполнит определенные условия", – отметил Демченков.

По его словам, таким образом, деньги не будут идти непосредственно в Россию и не будут финансировать ее войну против Украины.

Заместитель министра энергетики отметил, что в ЕС, в частности в Германии, "очень долго цементировался миф о том, что Европа умрет без российских энергоресурсов". Однако в действительности ситуация совершенно противоположная – "это российская энергетика умрет без Европы". "ЕС для российского газа остается единственным крупным рынком сбыта. Без европейского рынка россиянам нужно будет остановить свои газовые месторождения, законсервировать их, а потом, когда они станут их восстанавливать, будет потеряно 70% газовых месторождений. Поэтому если Путин и решит сблефовать и остановить поставки газа в Европу, он просто разрушит свою газовую инфраструктуру", - заявил он.

По словам Демченкова, что касается сжиженного природного газа (СПГ) из России, то ЕС может полностью отказаться от него, что станет "верным сигналом для рынка и бизнеса". "В 2021 году общая поставка российского СПГ составляла менее 8% мировых поставок. Почти половина импортировалась по Европе. Но полное эмбарго ЕС на импорт российского СПГ будет нести незначительный риск, поскольку эти объемы могут быть легко заменены увеличением производства в 2022 году другими поставщиками", - отметил он.

Замминистра энергетики также отметил, что Евросоюз способен полностью отказаться и от российских нефтепродуктов: "Европа импортирует примерно 15% дизельного топлива общего потребления из России. Это может быть заменено увеличением внутреннего производства и дополнительным импортом из Северной Америки и Азии".

Что касается сырой нефти, то, по словам Демченкова, "здесь нужно дать больше сигналов производителям". "Если рынок увидит, что Европа серьезно относится к эмбарго на сырую нефть из России, то возникнет сильная конкуренция за замену квоты российской нефти и обеспечение долгосрочных отношений", - заявил он.

Введение такого эмбарго "должно осуществляться постепенно – с немедленным прекращением морского импорта российского сырого сырья и последующим постепенным прекращением импорта нефти через трубопровод в течение следующих девяти месяцев".

"Мы обращаем особое внимание европейских коллег на необходимость введения немедленного эмбарго на поставки российского СПГ и нефтепродуктов и доказываем, что газ и дизельное топливо также могут быть замещены. Также мы говорим о санкциях против "Росатома" и эмбарго поставок ядерного топлива из России", - подчеркнул заместитель министра энергетики Украины.

Напомним, в ЕС уже обсуждается следующий пакет санкций против России. В нем, в частности, идет речь и о внедрении нефтяного эмбарго.

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