Об этом информирует в телеграмме UNN со ссылкой на главу Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталуху.

Сегодня, 23 июня, состоялись дебаты по теме деблокады Черного моря и ее последствий.

"Мы говорим о том, что этот кризис - глобальный. И для того, чтобы решить этот глобальный кризис, я лично порекомендовал коллективно обратиться в Организацию Объединенных Наций для введения над Одессой как минимум режима так называемой безопасной гавани. За это должна проголосовать Генеральная ассамблея, а не Совет Безопасности, потому что это касается каждого, это решение касается каждой страны. И таким образом ввести специальный режим и обеспечить вывоз продуктов, которые заблокированы на сегодняшний день в одесском порту", - сказал Наталуха.

Глава Комитета ВРУ отметил, что не нужно относиться к блокированию украинских портов не только к угрозе голода или кризиса только в странах "третьего мира", но и о странах Европы, где уже растут цены.

"Я считаю, что Парламентская ассамблея совета Европы должна провести заседание совместно с ПА НАТО и перейти так же к согласованным выводам по поводу дальнейших скоординированных действий - будь то в контексте ООН или в контексте турецкого сценария. Нам нужно показать миру, что Россия использует еду как шантаж", - добавил председатель Комитета.

Из-за российской агрессии в портах Одесской области расположены 39 гражданских судов.

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