Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Президент США Джо Байден сказал, что Украина вынуждена будет сесть за стол переговоров с РФ. Однако мне сложно это назвать переговорами. Мы уже вели с Россией переговоры и действительно нам в любом случае нужно будет разговаривать с РФ. Однако такие переговоры будут возможны. тогда, когда Москва выставит со своей стороны что-то адекватное, вот тогда Украина решит стоит ли с ними разговаривать.По-моему, Украина сможет сесть за стол переговоров с РФ тогда, когда мы выполним основную задачу в этой войне.Это нанесение военного поражения путинским войскам в Украине и освобождения всех территорий оккупированных РФ. Поэтому я считаю, что именно в такой парадигме следует рассматривать то, что говорит президент США Джо Байден", - убежден Харченко.

Также дипломат подчеркнул, что все заявления западных лидеров следует трактовать как элементы информационной войны.

"Все публичные комментарии политиков высшего ранга нужно рассматривать с точки зрения военного усилия. Информационная война тоже очень важный фронт. В информационной войне Россия играет активную роль с 2008 года по всему миру и немного в США. Сейчас вести информационную войну против Запада России становится труднее ", – объяснил Харченко.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон предлагал Украине пойти на значительные уступки, чтобы Россия прекратила войну.

22 мая министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичис назвал безнравственными все разговоры об уступках для президента РФ Владимира Путина.

Президент США Джо Байден заявил , что не будет давить на правительство Украины для территориальных уступок России ради мира

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