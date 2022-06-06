Украина пойдет на переговоры с Россией только после освобождения всех территорий и уничтожения российской армии, - дипломат Харченко
Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Великобритании 2005-2010 гг. Игорь Харченко считает, что Украина сядет за стол переговоров с Россией только после поражения российской армии и освобождения всех оккупированных украинских территорий
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Президент США Джо Байден сказал, что Украина вынуждена будет сесть за стол переговоров с РФ. Однако мне сложно это назвать переговорами. Мы уже вели с Россией переговоры и действительно нам в любом случае нужно будет разговаривать с РФ. Однако такие переговоры будут возможны. тогда, когда Москва выставит со своей стороны что-то адекватное, вот тогда Украина решит стоит ли с ними разговаривать.По-моему, Украина сможет сесть за стол переговоров с РФ тогда, когда мы выполним основную задачу в этой войне.Это нанесение военного поражения путинским войскам в Украине и освобождения всех территорий оккупированных РФ. Поэтому я считаю, что именно в такой парадигме следует рассматривать то, что говорит президент США Джо Байден", - убежден Харченко.
Также дипломат подчеркнул, что все заявления западных лидеров следует трактовать как элементы информационной войны.
"Все публичные комментарии политиков высшего ранга нужно рассматривать с точки зрения военного усилия. Информационная война тоже очень важный фронт. В информационной войне Россия играет активную роль с 2008 года по всему миру и немного в США. Сейчас вести информационную войну против Запада России становится труднее ", – объяснил Харченко.
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