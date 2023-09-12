Украина повторила лучший в истории результат на ЧЕ по волейболу
Мужская сборная Украины уступила Словении в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Варне (Болгария) украинцы уступили вицечемпионам Европы со счетом 1:3. Таким образом, сборная Украины остановилась в 1/4 финала ЧЕ и повторила свой лучший результат на турнире. Наша команда впервые дошла до этой стадии в 2019 году.
В 2022 году Украина установила свое лучшее достижение на чемпионате мира, где также остановилась в четвертьфинале.
Украина на ЧЕ-2023 по волейболу
На старте чемпионата Европы украинцы потерпели три подряд поражения от Словении (1:3), Хорватии (2:3) и Болгарии (1:3). Команда Угиса Карстиньша вышла в плей-офф благодаря победам над Финляндией ( 3:2 ) и Испанией ( 3:0 ).
В 1/8 финала Украина одолела Португалию - 3:0 .
ЧЕ-2023 по волейболу
Мужчины
Варна, Болгария
11 сентября
Словения – Украина 3:1 (25:17, 31:29, 21:25, 25:23)
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