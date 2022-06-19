Украина повезет выставку уничтоженной российской техники по столицам Европы, - Резников

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Polsatnews , передает УНИАН .

Он отметил, что генералы РФ хотят, чтобы их танки были в Лиссабоне.

"Мы поможем, чтобы российские танки были в Европе, но как обломки", – подчеркнул Резников.

По его словам, планируется выставка уничтоженной российской техники в Европе. Первой будет Варшава, затем выставки пройдут и в других городах, таких как Берлин, Париж, Мадрид и Лиссабон.