Украина повезет выставку уничтоженной российской техники по столицам Европы, - Резников
В столицах ЕС состоится выставка уничтоженной в Украине российской военной техники
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Polsatnews , передает УНИАН .
Он отметил, что генералы РФ хотят, чтобы их танки были в Лиссабоне.
"Мы поможем, чтобы российские танки были в Европе, но как обломки", – подчеркнул Резников.
По его словам, планируется выставка уничтоженной российской техники в Европе. Первой будет Варшава, затем выставки пройдут и в других городах, таких как Берлин, Париж, Мадрид и Лиссабон.
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