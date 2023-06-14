Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков, передает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

После проведения спасательной операции и разминирования территории необходимо начать обследование объектов, оказавшихся в эпицентре катастрофы. Там, где еще нет, громадам нужно создать комиссии, которые начнут фиксировать повреждения и разрушения жилья и других объектов. Вся информация должна вноситься в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества в результате боевых действий. Здесь у нас две цели. Первая – чтобы люди, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС, смогли получить денежную помощь для восстановления своего жилья. Вторая цель – в будущем заставить Россию выплатить репарации за нанесенный ущерб", – сказал Кубраков.

По данным штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, пострадал 31 объект водоснабжения и водоотвода, было затоплено 28 крупных промышленных объектов. Более 3500 домов в 48 населенных пунктах до сих пор остаются подтопленными. Также под водой остаются участки автодороги государственного значения Херсон – Геническ.