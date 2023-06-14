Украина потребует от России репарации за ущерб в результате подрыва Каховской ГЭС, – Кубраков
Пострадавшим в результате затопления громадам нужно зафиксировать ущерб для получения Украиной репараций от России за ущерб от подрыва Каховской ГЭС
Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков, передает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
После проведения спасательной операции и разминирования территории необходимо начать обследование объектов, оказавшихся в эпицентре катастрофы. Там, где еще нет, громадам нужно создать комиссии, которые начнут фиксировать повреждения и разрушения жилья и других объектов. Вся информация должна вноситься в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества в результате боевых действий. Здесь у нас две цели. Первая – чтобы люди, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС, смогли получить денежную помощь для восстановления своего жилья. Вторая цель – в будущем заставить Россию выплатить репарации за нанесенный ущерб", – сказал Кубраков.
По данным штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, пострадал 31 объект водоснабжения и водоотвода, было затоплено 28 крупных промышленных объектов. Более 3500 домов в 48 населенных пунктах до сих пор остаются подтопленными. Также под водой остаются участки автодороги государственного значения Херсон – Геническ.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь.
- В Минагрополитики подсчитали, что в результате разрушения Каховской ГЭС ориентировочно 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены. Там отмечалось, что Украина может потерять несколько миллионов тонн урожая.
- Также известно, что в результате подрыва Каховской ГЭС был затоплен единственный в Украине государственный осетровый завод , что может привести к исчезновению этого вида рыбы в водоемах страны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.83
Покупка 36.83Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.64
- Актуальное
- Важное