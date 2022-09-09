Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Малюська анонсировал, что на Генеральной Ассамблее ООН Украина собирается добиться принятия резолюции, на которой в дальнейшем должно базироваться создание международного механизма возмещения ущерба.

"Мы хотим получить компенсацию за весь ущерб, который Россия нанесла Украине своей агрессивной войной", – сказал министр.

При этом потери, нанесенные Украине полномасштабным вторжением РФ, оцениваются гораздо выше. Однако сумма в $300 млрд соответствует активам Центробанка России в странах G7, замороженных из-за санкций.

Киев запросил доступ к этим средствам, а также к зарубежным активам российских госпредприятий и конфискованной собственности российских олигархов.

В июле министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил в эфире Еспресо, что на восстановление инфраструктуры Украины нужно более $1 трлн и что в правительстве рассчитывают на репарации и замороженные активы России.