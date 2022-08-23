Об этом говорится в совместном заявлении Минюста и МИД, обнародованном 23 августа.

Ходатайство по азовцам подали в рамках межгосударственного дела "Украина против России (Х)" по заявлению № 11055/22 о нарушении прав человека во время полномасштабного вторжения россиян в нашу страну.

В частности, Украина требует принятия срочных мер по недопущению использования украинских защитников в любом роде так называемых трибуналах и других показательных судилищах, срежиссированных российскими захватчиками.

Отдельно Украина обратилась к ЕСПЧ с требованием заставить Россию предоставить информацию о содержании и медицинском обеспечении, в котором нуждаются украинские герои.

Украинские защитники Мариуполя являются комбатантами, законными участниками военных действий. В случае попадания в плен они получают статус военнопленных, который требует надлежащего обращения на основе третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года. Проведение каких-либо судилищ над военнопленными в целях пропаганды запрещается и приравнивается к военным преступлениям. Мы обращаемся к миру с требованием использовать все имеющиеся механизмы для защиты наших военнопленных и привлечения РФ и конкретных лиц к ответственности за их преступления”, – подчеркнул Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украина фиксирует преступления российской федерации и использует имеющиеся международно-правовые возможности для обеспечения прав украинских защитников, которые находятся в плену российских оккупантов. Наша позиция четкая: они военнопленные, ни один суд не может быть проведен над ними. Мы ожидаем, что ЕСПЧ внимательно рассмотрит и удовлетворит ходатайство Украины", – заявила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

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