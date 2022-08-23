Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 23 августа.

Как говорится в сообщении, Украина потратила около 1 трлн грн с начала полномасштабного вторжения России.

"С начала полномасштабного вторжения России расходы государственного бюджета составили почти 1 трлн грн. Из них более 420 млрд грн было потрачено на оборону и безопасность нашей страны. То есть, более 40% всего, что мы тратили из государственного бюджета – это потребности армии. 288 млрд грн - на зарплаты военных. 135 млрд грн – на приобретение и ремонт военной техники, закупку боеприпасов и продукции оборонного назначения", - сказал Шмигаль.

Также Денис Шмыгаль отметил, что, несмотря на войну, украинцы исправно платят налоги.

"Сегодня украинцы сознательны как никогда. Украинский бизнес и украинские граждане, несмотря на сложности, платят налоги, ведь знают - так они помогают армии и нашим военным. Другие расходы государства финансируются за счет помощи наших международных союзников и заимствований через военные облигации", - добавил он. .

Бюджет на 2023 год требует пересмотра расходов во всех сферах, а также предусматривает поиск средств для финансирования его дефицита.

США одобрили помощь Украине в $1 млрд, заложенную в оборонный бюджет на 2023 год.

В Украину к работе вернулись более 80% предприятий за счет кредитной, налоговой, регуляторной помощи от государства.

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