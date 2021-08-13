Украина потратила на борьбу с COVID-19 почти 30 млрд грн: куда пошли деньги

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.



Согласно сообщению, за семь месяцев расходы на борьбу с COVID-19 составили 29 млрд грн.



В частности, 11,7 млрд грн были потрачены на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставляемой пациентам с COVID-19, и услуг по вакцинации населения от COVID-19; 9,2 млрд - на закупку вакцины; 2,3 млрд - на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19; 15,5 млн грн - на выплаты учреждениям Национальной академии медицинских наук за услуги по госпитализации пациентов; 600 млн грн - на обеспечение больниц кислородом; 2,9 млрд грн - на меры социальной поддержки населения в условиях карантина; 800 млн грн - на выплату больничных; 1,1 млрд грн - на выплату помощи по безработице; 18,3 млн грн - на мероприятия по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях; 750 млн грн - на доплаты к зарплатам военнослужащим Нацгвардии и Госпогранслужбы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения.



В пресс-службе отметили, что всего на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено 36 млрд грн.

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