Украина потратила 130 млрд грн на борьбу с COVID-19, – Минфин

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде сказал министр финансов Сергей Марченко, передает Укринформ.



"В последние годы был беспрецидентный вызов борьбы с Covid-19. С которым мы успешно справляемся. С начала пандемии государство уже израсходовало на эту цель 130 млрд грн", - сказал Марченко.



Он отметил, что только в этом году в поддержку медицинской отрасли запланировано 233 млрд. грн.

Напомним, что в прошлом 2021 году на борьбу с COVID-19 из государственного бюджета Украины было выделено 46,4 млрд грн, почти половину этих средств использовали на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи и услуг по вакцинации населения.