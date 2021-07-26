Украина потеряла всех представителей настольного тенниса на Олимпиаде-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Украинец Коу Лей уступил во втором круге олимпийского турнира по настольному теннису среди мужчин. На стадии 1/32 финала он проиграл представителю Египта Омару Ассару со счетом 3:4.



Коу Лей был последним представителем Украины, который продолжал бороться за медали в настольном теннисе на Олимпиаде-2020. Ранее после первых матчей турнир покинули Маргарита Песоцкая и Анна Гапонова.

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На Олимпиаде-2020 сборной Украины награды принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг и фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов.

С двумя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете 32-е место.

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