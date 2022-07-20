Украина потеряла уникальный шанс получить ПДЧ в НАТО на саммите в Мадриде, - Синютка
Народный депутат Олег Синютка считает, что Украина могла получить План действий по членству в НАТО на саммите в Мадриде
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Иногда, когда мы разговариваем с нашими западными партнерами, мы ведем себя как непрофессиональные люди. Однако наши партнеры понимают реальные потребности и возможности в вопросе поставки оружия для Украины. Мы понимаем, что десять систем HIMARS очень мало на такую большую линию фронта. Поэтому мы должны обращаться к нашим партнерам о большем количестве таких систем", - объяснил Синютка.
Нардеп убежден, что помогающие Украине страны не позволят России победить в этой войне.
"Страны, которые нам помогают, являются большой силой. Эта сила просто не может проиграть в этой войне. Также очевидно, что эти страны каждый раз дают нам больше и больше военной помощи. Ведущую роль в этой помощи играют США. Нам нужно их благодарить за это. И мне очень досадно, что мы потеряли такой большой шанс получить ПДЧ в НАТО на саммите в Мадриде, поскольку мы имели отличные возможности после получения статуса кандидата на вступление в ЕС получить План действий по членству в НАТО. Мы просто не смогли использовать этот прекрасный шанс", - добавил он.
- 28-30 июня в Мадриде проходил саммит НАТО. Швеция и Финляндия получили от НАТО статус приглашенных кандидатов на вступление. Россия же была признана страной, представляющей рямую угрозу для Альянса.
- В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поможет модернизировать военное оснащение украинской армии в долгосрочной перспективе и держит свои двери открытыми, в частности, по членству Украины в Альянсе.
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