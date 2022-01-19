Украина потеряла победу над Нидерландами в стартовом матче чемпионата Европы по футзалу

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Матч проходил в столице Нидерландов – Амстердаме. Украина сумела победить в первом тайме 1:0, но во втором наши футзалисты упустили преимущество и пропустили три мяча.



В конце встречи украинцам удалось забить еще раз, но этот гол ситуации не спас. Сборная Украины уступает Нидерландам 2:3 в стартовом матче ЧЕ по футзалу.



В группе Украина играет с португальцами, которые в параллельном матче победили Сербию (4:2). В следующий раунд выйдут два первых места.



Чемпионат Европы по футзалу



1-й тур



19 января



Нидерланды – Украина 3:2

19 октября УЕФА развел сборные Украины и России по футзалу по разным группам после того, как жребий построил их в одном квартете в финальной части чемпионата Европы-2022.