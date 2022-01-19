Украина потеряла победу над Нидерландами в стартовом матче чемпионата Европы по футзалу
В 1-м туре чемпионата Европы по футзалу сборная Украины уступила сопернику из Нидерландов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Матч проходил в столице Нидерландов – Амстердаме. Украина сумела победить в первом тайме 1:0, но во втором наши футзалисты упустили преимущество и пропустили три мяча.
В конце встречи украинцам удалось забить еще раз, но этот гол ситуации не спас. Сборная Украины уступает Нидерландам 2:3 в стартовом матче ЧЕ по футзалу.
В группе Украина играет с португальцами, которые в параллельном матче победили Сербию (4:2). В следующий раунд выйдут два первых места.
Чемпионат Европы по футзалу
1-й тур
19 января
Нидерланды – Украина 3:2
- 19 октября УЕФА развел сборные Украины и России по футзалу по разным группам после того, как жребий построил их в одном квартете в финальной части чемпионата Европы-2022.
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