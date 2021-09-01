Украина потеряла двух важных футболистов на матч с Францией в отборе на ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Из-за дисквалификации защитник Виталий Миколенко и полузащитник Александр Зинченко не сыграют за сборную Украины в матче против Франции в отборе на ЧМ-2022.

В 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу неожиданно сыграла вничью против Казахстана. Это был первый матч Александра Петракова на посту главного тренера национальной команды.



В матче против казахов Зинченко и Миколенко получили желтые карточки. Футболисты пропустят матч против Франции из-за перебора предупреждений от арбитра.



Сейчас сборная Украины имеет 4 балла и занимает в группе D второе место. Казахстан с 2 пунктами в турнирной таблице четвертый. Лидирует с 7 баллами Франция. Финляндия имеет 2 очка и идет третьей. Босния и Герцеговина с 1 пунктом - последняя.



В финальную часть ЧМ-2022 напрямую выходят только победители групп. Команды, которые финишируют вторыми, продолжат борьбу за путевки в Катар в стыковых матчах.



Следующий матч сборная Украины проведет в эту субботу, 4 сентября. В соперниках сборная Франции.

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