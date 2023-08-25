Украина потеряла две позиции в рейтинге УЕФА

Об этом сообщает "Трибуна".

По итогам прошедшей еврокубковой недели Украина набрала 0,5 очка в таблицу коэффициентов УЕФА. Это произошло благодаря ничейному результату "Днепра-1" против "Спартак Трнавы" (1:1).

"Динамо" и "Заря" очков Украины не заработали, киевляне проиграли "Бешикташу" (2:3), а луганчане "Славии" (0:2) в первых матчах отбора Лиги конференций и Лиги Европы соответственно.

Украина в рейтинге УЕФА

Количество баллов Украины выросло с 25,300 до 25,400, однако конкуренты показали себя лучше, поэтому наша ассоциация опустилась с 15-го места в таблице коэффициентов на 17-е.

Израиль теперь 15-й из 25,500 балла, а Дания – 16, у них теперь 25,450. В 18-й, Чехии, 24,550 балла.

15 место хранило для УПЛ представительство из 5 команд в еврокубках, однако уже с 16-го места квота уменьшается до 4.