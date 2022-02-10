Украина потеряла две позиции в новом рейтинге ФИФА
Сборная Украины опустилась с 25-го на 27-е место в рейтинге национальных сборных Международной ассоциации футбольных федераций
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .
В февральском рейтинге ФИФА сборная Украины потеряла две позиции и опустилась на 27-ю строчку.
Соперник сборной Украины в плей-офф отбора чемпионата мира-2022 и Лиге наций, Шотландия занимает 40-е место. Из других оппонентов нашей национальной команды по Лиге наций выше находится Ирландия, идущая 49-ю, Армения занимает 92-е место.
Лидерство в рейтинге ФИФА сохранила Бельгия, Бразилия – вторая, Франция – третья.
Украина сыграет с Шотландией в полуфинале плей-офф ЧМ-2022 24 марта в Глазго. Победитель 29 марта разыграет путевку в Катар с сильнейшим в паре Уэльс – Австрия.
- Напомним, 23 декабря сборная Украины удержалась в топ-25 рейтинге ФИФА по итогам 2021 года.
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