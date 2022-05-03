Украина потеряла 9 пунктов в ежегодном индексе свободы прессы, война угрожает выживанию СМИ, – Репортеры без границ

Об этом свидетельствует "Индекс свободы печати " за 2022 год, который обнародовала международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF).



В 2022 году Украина оказалась на 106 строчке, хотя в прошлом году посылала 97-м. По мнению правозащитников, полномасштабная война России угрожает выживанию украинских СМИ, хотя Украине приходится противостоять не только военному, но и информационному наступлению пропаганды кремля.



К тому же на оккупированных территориях российские захватчики сознательно атакуют журналистов, прессу и телекоммуникационную инфраструктуру, чтобы лишить доступа жителей этих территорий к независимым новостям. В RSF подчеркивают, что представители СМИ в Украине сейчас находятся в большей физической опасности, чем когда-либо.



При этом в RSF отмечают, что медиаланшафт, несмотря на свое разнообразие, в значительной степени остается под контролем олигархов.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что не принимал решения об отключении телеканалов "Прямой", "5 канал" и "Еспресо".

Более 150 представителей украинской научной и культурной интеллигенции подписали письмо президенту Украины, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, Совету национальной безопасности и обороны, в котором выражают поддержку телеканалам "Еспресо", "Прямому" и 5-му и свободе слова в Украине, и требуют восстановить их вещание в цифровом эфире.



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