Украина потеряла $565 млрд из-за военного вторжения России, – Шмигаль
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что из-за военного вторжения России Украина потеряла $565 млрд
Об этом сообщает " Украинская правда ".
По словам Шмыгаля, для восстановления Украины понадобится $565 млрд. Эти средства наше государство должно получить средства репатриации РФ
"В нашем Правительстве уже создана и работает группа, которая занимается оценкой потерь для экономики вследствие российской агрессии. Предварительные расчеты говорят, что сейчас прямые единовременные потери для Украины составляют $565 млрд. Собственно, это те средства, которые будут нужны, чтобы восстанавливать наше государство – и путем средств репатриации РФ, и за счет средств наших партнеров – для того чтобы Украина восстановилась", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
- 9 марта премьер-министр Украины Денис Шмагаль объявил о создании " Фонда восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры ".
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