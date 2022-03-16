Украина потеряла $565 млрд из-за военного вторжения России, – Шмигаль

Об этом сообщает " Украинская правда ".



По словам Шмыгаля, для восстановления Украины понадобится $565 млрд. Эти средства наше государство должно получить средства репатриации РФ



"В нашем Правительстве уже создана и работает группа, которая занимается оценкой потерь для экономики вследствие российской агрессии. Предварительные расчеты говорят, что сейчас прямые единовременные потери для Украины составляют $565 млрд. Собственно, это те средства, которые будут нужны, чтобы восстанавливать наше государство – и путем средств репатриации РФ, и за счет средств наших партнеров – для того чтобы Украина восстановилась", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

9 марта премьер-министр Украины Денис Шмагаль объявил о создании " Фонда восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры ".