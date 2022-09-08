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Украина построит два современных мусороперерабатывающих завода в Киевской области, - Министерство окружающей среды

8 сентября, 2022 четверг
15:09
Общество

На территории Бориспольской, Броварской и Фастовской общин будут построены два современных завода по обработке бытовых отходов в рамках закона "Об управлении отходами"

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в Фейсбуке.

Как говорится в сообщении, первый крупный инвестиционный проект в рамках реформы управления отходами будет реализован в Киевской области.

"Около 2,5 месяца назад народные депутаты приняли рамочный закон "Об управлении отходами". Сегодня мы начинаем реализацию реформы с конкретного практического кейса. Фактически выполняем поручение Президента Владимира Зеленского и начинаем наконец преодолевать мусорное нашествие. Потому что наша цель – чистая окружающая среда и чистая Европа ", - пишет Стрелец.

На территории Бориспольской, Броварской и Фастовской общин будут построены два современных завода по обработке бытовых отходов.

"Их уникальность – в использовании сразу нескольких технологий обработки. В частности, будет осуществляться переработка органических (пищевых отходов) с последующим производством биометана, а также глубокая сортировка отходов с выделением ресурсоценных материалов – металлолома, стекла и пластика. Запланирована мощность совместного завода для Броварской и Бориспольской общин ориентировочно составит 110–120 тыс. тонн отходов в год. В Фастовской общине – 35–100 тыс. тонн в год. Новые мощности могут появиться уже через два года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что проекты будут реализованы на средства кредитов европейских банков.

"В настоящее время также продолжаются переговоры с инвесторами. Ведь рамочный закон, которого так долго ожидала Украина и потенциальные инвесторы, создает прозрачные условия и гарантии для работы в этом секторе", - пишет министр.

Стрелец отметил, что в настоящее время Министерство создало план размещения необходимых мусороперерабатывающих мощностей по всей Украине.

"Это своеобразная карта, на которой определены более 200 потенциальных инвестиционных кейсов. Среди них и сегодняшние кейсы Киевщины. Всего в области планируется строительство до 10 новых предприятий... Украина обязательно победит в войне с оккупантом и решает свои проблемы с отходами" – как российскими, которые находятся на поле боя и остаются гореть на нашей земле, так и бытовыми, промышленными и другими», - говорится в сообщении.

  • 20 июня Верховная Рада Украины приняла во втором чтении проект Закона №2207-1-д Об управлении отходами. Это рамочный законопроект в сфере обращения с отходами, которым создается система управления отходами по аналогии с системой, существующей в настоящее время в странах-членах Европейского Союза.
  • Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины оценивает ущерб природе от военной агрессии РФ за эти полгода, рассчитанные по новым методикам, в 962 млрд грн.

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Украина
Верховная Рада
Киевщина
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