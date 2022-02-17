Украина постоянно уменьшает производство молока из-за сокращения поголовья коров в домохозяйствах, - эксперт

Об этом аналитик Ассоциации производителей молока Владимир Андриец рассказал в программе "Агро экспресс" в эфире Еспресо.TV.

"Хозяйственный сектор не способен настолько удешевить производство молока, как это могут сделать молочно-товарные фермы", - сказал он.

В последние годы все больше домохозяйств отказываются держать коров, а спрос на их продукцию сокращается, отметил эксперт. На рынке его заменяет импортное молоко преимущественно из Польши и Белоруссии.

“Держать дома 2-3 коровы невыгодно и неконкурентно по отношению к промышленному производству. Плюс качество молока у домохозяйств низкого уровня. Скажем, пищевые технологии ЕС не допускают использование молока такого качества", - добавил Андриец.

Напомним, Госстат сообщил о сокращении в 2021 году производства молока почти на 6% по сравнению с 2020 годом.