Украина постоянно уменьшает производство молока из-за сокращения поголовья коров в домохозяйствах, - эксперт
Большую часть украинского молока производят домашние хозяйства и мелкие фермеры. Однако они в последнее время сокращают поголовье коров из-за низкой стоимости молока у перекупщиков и неспособности конкурировать с крупными молочными фермами
Об этом аналитик Ассоциации производителей молока Владимир Андриец рассказал в программе "Агро экспресс" в эфире Еспресо.TV.
"Хозяйственный сектор не способен настолько удешевить производство молока, как это могут сделать молочно-товарные фермы", - сказал он.
В последние годы все больше домохозяйств отказываются держать коров, а спрос на их продукцию сокращается, отметил эксперт. На рынке его заменяет импортное молоко преимущественно из Польши и Белоруссии.
“Держать дома 2-3 коровы невыгодно и неконкурентно по отношению к промышленному производству. Плюс качество молока у домохозяйств низкого уровня. Скажем, пищевые технологии ЕС не допускают использование молока такого качества", - добавил Андриец.
Напомним, Госстат сообщил о сокращении в 2021 году производства молока почти на 6% по сравнению с 2020 годом.
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