Украина после войны готова поделиться опытом защиты и восстановления энергообъектов, – Укрэнерго

Об этом "Радио Свобода" сказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, в мире наблюдается живой интерес к этой теме.

"Эти решения нам с Генштабом приходилось искать самим. Интерес разных государств, разных правительственных агентств к тому, что мы делаем в энергосистеме и не только к нашим решениям по инженерной защите, но и тому, как мы в принципе удерживаем систему под обстрелами, как мы ее восстанавливаем – огромный. И все наши иностранные партнеры сходятся к тому, что когда после победы мы сможем немного больше делиться информацией, они все очень хотят поучиться у Украины тому, как удерживать энергосистему в условиях полномасштабной войны", - сказал Кудрицкий.

Он подчеркнул, что не может раскрывать информацию об усилении противовоздушной обороны энергообъектов, но здесь была проведена не менее масштабная работа, чем по возведению защитных инженерных сооружений.

"Мы очень тесно координируемся с нашими коллегами из Сил обороны. В частности, с теми коллегами, которые отвечают за систему ПВО. Поэтому по сути у нас есть такая интегрированная система защиты энергетических объектов. Туда входят как организационные, так и активная защита ПВО, так и пассивная защита – инженерные укрепления", - сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго".

Что известно о подготовке к новому отопительному сезону

12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.

13 августа глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов .

18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.

12 сентября Шмыгаль сказал, что подготовка к отопительному сезону вышла на финальную стадию.

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