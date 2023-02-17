Об этом глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук сказал в эфире Еспресо.

"Часть бизнеса достаточно цинична. Учитывая, что Россия есть довольно выгодным рынком с большим населением и продажами - многие не хотят уходить оттуда, пытаясь проскочить. Таких компаний много. Сейчас наши возможности отвечать на подобные действия ограничены в том числе, чтобы не дестабилизировать ситуацию в пределах страны", - отметил он.

По мнению экономиста, после завершения войны целесообразно установить на законодательном уровне определенные критерии – если компании не ушли с рынка РФ в течение года, они не должны работать в Украине.

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"Их нужно объявить спонсорами терроризма и наложить санкции как на сами компании, так и на менеджмент и основных акционеров. Затем разрешить работать в Украине не раньше, чем через 10 лет. Это было бы жестким шагом, но правильным подходом именно после завершения войны. Для многих этих компаний проблемой будет не только потеря украинского рынка, а именно то, что их прямо назвали спонсорами терроризма. Я думаю, что они будут делать все, чтобы каким-то образом избавиться от этого статуса. После войны разговор должен быть жестким со всеми компаниями, которым не хватило года, чтобы уйти с российского рынка", - считает Кушнирук.