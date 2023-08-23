Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Украина после войны будет "беременна" новой Конституцией, - эксперт по праву Магера
Эксклюзив

Украина после войны будет "беременна" новой Конституцией, - эксперт по праву Магера

23 августа, 2023 среда
13:40
Общество

После войны Украине нужна будет новая Конституция – власть и оппозиция должны совместно наработать правила, которые они будут соблюдать. Документ должен стать исключительно продуктом общественного договора и компромисса

Об этом при включении в эфир Эспрессо заявил эксперт по конституционному праву Андрей Магера.

"Во время действия военного положения запрещено вносить изменения в Конституцию, но когда он завершится Украина будет "беремена" новой Конституцией. Нам все равно придется думать над ней, потому что время идет", - сказал он.

Магера считает, что в 1996 году это был очень прогрессивный документ, но многое изменилось.

"Например, раздел о местном самоуправлении почти жив - он морально устарел. Надо двигаться дальше. Важно то, чтобы этот документ был консенсусом украинского общества, чтобы власти не переламывали оппозицию и не навязывали свое видение", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что власти и оппозиция должны совместно сесть и наработать правила, которые они будут соблюдать, а не искать способ, как игнорировать правила, которые они сами напишут.

"Безусловно, окончательное решение после парламента должен сказать украинский народ на Всеукраинском референдуме. Именно он должен утвердить новую Конституцию Украины. Это должно быть исключительно продуктом общественного договора и компромисса", - подытожил Магера.

Украина
Верховная Рада
Читайте также:
Елла Лібанова
21 августа, 2023 понедельник
Моя мечта, чтобы в Украине после войны с РФ было 30 млн населения в границах 1991 года, - академик Элла Либанова
21 августа, 2023 понедельник
Действующие элиты имеют только двух кандидатов в замену Путину: российский оппозиционер назвал фамилии
Путін
22 августа, 2023 вторник
Путин в обращении к участникам саммита БРИКС заявил, что РФ готова вернуться к "зерновому соглашению"
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.81
    Покупка 37.81
    Продажа 38.66
  • EUR
    Покупка 41.2
    Продажа 42.3
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
23 августа
14:58
СБУ установила личности 5 военных РФ, расстрелявших авто с киевлянином во время оккупации Бучи, им сообщено о подозрении
14:56
Обновлено
Президенты Литвы и Португалии прибыли в Украину
14:54
Эксклюзив
Украине нужно выйти к Азовому морю: полковник СБУ Костенко объяснил стратегию наступления ВСУ
14:40
Новости компаний
В ремонт производственной линии на Полтавском ГОКе инвестировали $2 миллиона
14:29
Обновлено
Россияне ударили по школе в Ромнах на Сумщине: 4 человека погибли, 4 ранены
14:25
Россия вывозит мусор из Ростова на временно оккупированный Донбасс
14:17
Хакеры воруют средства с брокерских счетов, используя ошибку "нулевого дня" в WinRAR
14:12
На вокзал Краматорска приехала странствующая выставка "Единение ради будущего"
14:00
OPINION
О Чернигове уже забыли?
13:59
"Пограничники и пограничницы: семья и война": в Киеве презентовали выставку с историями 20 военных
13:50
Обновлено
Украина отмечает День Государственного Флага
13:47
В зоопарке США родился редкий жираф без пятен: он может быть единственным таковым в мире
13:45
Huawei
Huawei, вероятно, строит секретную сеть для производства чипов по всему Китаю
13:44
Південна Корея
Глава оппозиционной партии Южной Кореи назвал актом террора сброс радиоактивной воды с Фукусимы
13:30
"Борьба за независимость. Творцы. Эпизоды": в Киеве в День Независимости откроется выставка о выдающихся диссидентах
13:28
WhatsApp
В Британии оштрафовали банк США на $68,2 млн за общение в чатах WhatsApp между трейдерами
13:21
В Чехии мужчина избил украинок, перед тем спросив, откуда они
13:16
Выразить твердую поддержку: Украину посетят депутаты парламентов 14 стран и Европарламента
13:11
техосмотр
Минобразования получило €8,5 млн от ЕС на развитие заведений профобразования
13:10
Обновлено
Разведка: во временно оккупированном Крыму уничтожен российский комплекс С-400 "Триумф"
13:05
Суд в Гааге проведет публичные слушания по иску Украины против РФ с 18 по 27 сентября
12:50
В Киеве первоклассникам из семей погибших военных вручили 800 рюкзаков с канцелярией, собранных волонтерами
12:35
Реформа системы управления отходами: в Минсреде разъяснили, каких изменений ожидать предпринимателям
12:26
Украинская лента "Довбуш" выйдет в прокат в Германии на День Независимости
12:23
Развитие пунктов пропуска, железнодорожного сообщения и строительство моста через Днестр: Шмыгаль встретился с премьером Молдовы
12:20
Эксклюзив
Эксперт по праву: В Украине до сих пор нет законов о флаге и гербе
12:19
Передавал ФСБ данные о местах базирования ВСУ в Донецкой области: жителю Славянска объявлено подозрение
12:17
Обзор
Украинские военные впечатляют на западных учениях, однако на войне в Украине не хватает солдат. Акценты мировых СМИ 23 августа
12:09
OPINION
Кто срывает создание Национального военного кладбища для захоронения погибших героев?
11:51
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 16-22 августа: новый прорыв на фронте и закрытое небо над РФ
11:50
Обновлено
В ДТП в Винницкой области погибли 12 человек: все ехали в легковом автомобиле, который столкнулся с грузовиком
11:43
Голливудские забастовки: сценаристы получили новое предложение от компаний
11:33
Израиль направил ВСУ медпомощь на 100 млн грн
11:20
Министр обороны Нидерландов о передаче Украине F-16: Работаем над тем, чтобы это произошло как можно быстрее
11:16
"От врага можно ожидать наглых действий": Наев об угрозах от РФ в День Независимости
11:16
флаг России
Вместо Суровикина воздушно-космическими силами РФ будет командовать генерал Афзалов, - росСМИ
11:06
Оккупанты заявили, что в центре Донецка раздалось несколько взрывов
11:01
Уставный капитал на 437,5 млн грн, 24 объекта в Киевской и Львовской областях: Украина национализировала активы российского олигарха Молчанова
10:59
Британская The Mines Advisory Group поможет с разминированием энергетических объектов в Украине
10:29
На войне погиб депутат Киевского горсовета Сергей Ильницкий
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV