Украина после войны будет "беременна" новой Конституцией, - эксперт по праву Магера

Об этом при включении в эфир Эспрессо заявил эксперт по конституционному праву Андрей Магера.

"Во время действия военного положения запрещено вносить изменения в Конституцию, но когда он завершится Украина будет "беремена" новой Конституцией. Нам все равно придется думать над ней, потому что время идет", - сказал он.

Магера считает, что в 1996 году это был очень прогрессивный документ, но многое изменилось.

"Например, раздел о местном самоуправлении почти жив - он морально устарел. Надо двигаться дальше. Важно то, чтобы этот документ был консенсусом украинского общества, чтобы власти не переламывали оппозицию и не навязывали свое видение", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что власти и оппозиция должны совместно сесть и наработать правила, которые они будут соблюдать, а не искать способ, как игнорировать правила, которые они сами напишут.

"Безусловно, окончательное решение после парламента должен сказать украинский народ на Всеукраинском референдуме. Именно он должен утвердить новую Конституцию Украины. Это должно быть исключительно продуктом общественного договора и компромисса", - подытожил Магера.