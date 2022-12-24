Украина после победы будет представлена во всех политических и военных блоках Запада, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина станет участником всех политических и структур безопасности Запада
Об этом шла речь на Конференции послов Украины, сообщает РБК-Украина.
"По итогам войны Украина будет зацементирована во всех политических и структурах безопасности Запада. Какими бы они ни были, нынешние или будущие. Именно как часть Запада и руководствуясь неделимостью своих интересов в мире, мы будем активно развивать взаимовыгодные и глубокие отношения со странами Азии, Ближнего. Востока, Африки, Океании и Латинской Америки", - сказал глава МИД.
Кулеба подчеркнул, что дипломатия в этих регионах ни в коем случае не будет второстепенной, поскольку Украине везде в мире нужна "исключительно первоклассная дипломатия".
- Напомним, на днях президент Франции Эммануэль Макрон снова оскандалился заявлением о членстве Украины в НАТО, назвав его "маловероятным".
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