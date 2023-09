Украина поразила не менее пяти российских систем ПВО С-400, - Newsweek

Об этом пишет Newsweek.

По данным Международного института стратегических исследований, в начале 2023 года у России было около 100 мобильных зенитно-ракетных систем С-400.

Как отмечают аналитики голландской разведывательной службы Oryx, Россия теряла ключевые компоненты своих батарей С-400, по крайней мере, пять раз, включая командные пункты, пусковые установки и радары. Возможны и другие потери запасов С-400 и некоторые отчеты указывают на неопределенное количество поврежденных систем.

С-400 считается в целом эквивалентом системы ПВО США Patriot и золотым стандартом российского ПВО. Это модернизированная версия С-300 времен холодной войны, которая используется до сих пор.

Эксперты говорят, что С-400 все чаще становятся объектом украинских атак, от которых им не удается отбить. Потеря системы С-400, хотя до сих пор относительно редкая, становится болезненным, дорогим и унизительным ударом по ПВО России. Цена каждой батареи С-400 около 200 млн долларов, сообщил Сиддхарт Каушал из лондонского аналитического центра Royal United Services Institute.

Две из зарегистрированных потерь России произошли за последние 30 дней. Украинские силы 14 сентября нанесли удар по С-400 вблизи Евпатории, на контролируемом Россией Крымском полуострове. Беспилотники сначала атаковали радар и антенны, а затем ракеты уничтожили оставшуюся систему С-400.

Киев также уничтожил еще одну систему С-400 в западном Крыму 23 августа во время атаки, которая, по словам украинского чиновника, была проведена "новой, абсолютно современной" ракетой. Считается, что это намекает на наземную версию украинских противокорабельных ракет "Нептун".

Отметим, что до начала войны в Украине в феврале 2022 года Россия имела в Крыму пять батарей С-400, две из них уже выведены из строя.

Потеря С-400 сделала российские цели в Крыму более уязвимыми к атакам украинских крылатых ракет Storm Shadow, рассказал военный эксперт Дэвида Хамблинг.

Так 13 сентября Украина повредила этими ракетами российский военный корабль и подлодку, стоявших на российской Черноморской военно-морской базе в Севастополе.

После второй атаки на прошлой неделе вашингтонский аналитический центр Institute for the Study of War заявил, что у России, вероятно, были "тактические провалы", которые могли "отражать более широкую системную проблему российского ПВО в оккупированном Крыму".

"Теперь мы видим начало тенденции, когда С-400 все чаще становятся целями", - сказал Хамблинг. Однако Россия, вероятно, работает над усилением обороны вокруг С-400, предположил эксперт. "Этот тип конфликта является битвой последовательных улучшений с обеих сторон", – утверждал он.

С-400 является "премиальной" российской системой ПВО, однако, по словам Хамблинга, потеря Россией нескольких С-400 за последние месяцы важна по нескольким причинам:

"Первый состоит в том, что С-400 "ранее, казалось, работали хорошо, но теперь оказались уязвимыми", - сказал он Newsweek.

"Во-вторых, уничтожение С-400 пробило дыры в сети противовоздушной обороны, которые затем были использованы", - добавил Хамблинг.

С-400 связан с другими российскими системами, такими как "Бук", а это значит, что если С-400 будет поражен, это "нарушит функциональность местных систем ПВО в целом", сказал Каушал.

"С-400 показали номинальные результаты", - прокомментировал Ян Уильямс, заместитель директора проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований.