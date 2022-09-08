Украина поразила HIMARS более 4 сотен целей, - Марк Милли
ВСУ уничтожили более 400 российских целей с помощью реактивных систем HIMARS, предоставленных США
Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на авиабазе Рамштайн в Германии, пишет "Европейская правда".
"Мы видим реальные и измеримые преимущества Украины в использовании этих систем. Например, украинцы поразили более 400 целей с помощью HIMARS, и они имели разрушительный эффект", - сказал Милли после встречи контактной группы по поддержке Украины.
Милли добавил, что поражение целей создало напряжение в российских каналах поставок, уменьшило их боевую способность.
"Были поражены командные пункты и у них есть сложности с заменой утраченного в боях и с поставкой своим силам", - сказал он.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил в Рамштайне 8 сентября, что Соединенные штаты Америки выделят Украине новый пакет "военной помощи" на сумму $675 млн, включающий ракетные, артиллерийские и противотанковые средства.
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