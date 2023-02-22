Украина попросит Турцию и ООН начать переговоры о продлении "зернового соглашения"
На этой неделе Украина обратится к Турции и ООН с просьбой начать переговоры по продлению "зернового соглашения" как минимум на год
Об этом сообщил Reuters заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков.
Также Украина предложит приобщить к "зерновой инициативе" порты Николаева.
Соглашение, заключенное при посредничестве Турции и ООН, истекает 18 марта, если не будет согласовано продление.
Украина хочет продлить соглашение не на 120 дней, а хотя бы на год, потому что "украинский и мировой аграрный рынок должен иметь возможность планировать эти объемы (экспорта) в долгосрочной перспективе".
- Ранее Украина призвала Турцию и ООН содействовать разблокированию "зернового коридора". Из-за затягивания Россией инспекций судов, которые должны вывозить украинское зерно в рамках "зернового соглашения", за последние 3 месяца мир недополучил 10 млн тонн продовольствия, отметили в МИД Украины.
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