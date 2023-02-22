Об этом сообщил Reuters заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

Также Украина предложит приобщить к "зерновой инициативе" порты Николаева.

Соглашение, заключенное при посредничестве Турции и ООН, истекает 18 марта, если не будет согласовано продление.

Украина хочет продлить соглашение не на 120 дней, а хотя бы на год, потому что "украинский и мировой аграрный рынок должен иметь возможность планировать эти объемы (экспорта) в долгосрочной перспективе".