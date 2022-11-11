Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников, передает Reuters.

Сейчас компания предоставляет ряд спутников за свой счет, а за другие Киев платит самостоятельно.

"Мы будем пытаться найти средства. У нас есть партнеры в разных странах. Мы будем просить их помочь, в том числе финансово", - заметил Резников.

По его словам, Украина получила от владельца SpaceX Илона Маска обещание, что он будет продолжать обслуживание Starlink.

Министр также сказал, что спор по Starlink "был вызовом, но не большой проблемой".

Ранее Украина получила еще 1570 Starlink от польского правительства. Всего с начала полномасштабного вторжения от доноров и партнеров Украина получила более 20 тыс. терминалов Starlink. Из них 5 тыс. – при поддержке правительства Польши.

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