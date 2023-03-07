Украина попросила у США противоброневые бомбы для дронов, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

По словам двух американских законодателей, Украина хочет использовать бомбы из кассетных снарядов, чтобы сбрасывать их с беспилотников на российские силы.

Они утверждают, что украинские чиновники призвали американских законодателей лоббировать предоставление бомб МК-20 в Белом доме на Мюнхенской конференции безопасности в прошлом месяце. Бомбы просили с артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров.

Законодатели добавили, что Украина рассматривает кассетные боеприпасы как способ остановить тактику "человеческих волн", которую Россия активно применяет в последние месяцы для штурма населенных пунктов на востоке – прежде всего Бахмута.

В частности, как рассказал Смит, украинские военные считают, что МК-20 "обладают лучшей бронебойной способностью", чем оружие, которое они сейчас сбрасывают с беспилотников.

МК-20, обычно сбрасываемые с самолетов, раскрываются посреди полета, выпуская более 240 дротикоподобных суббоеприпасов. В США бомбы перестали производить еще в 2016 году, но на складах их более одного миллиона.

Хотя, по данным Reuters, в Конгрессе США существует определенная поддержка просьбы Украины, администрация президента Джо Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года как могущие непропорционально поразить гражданское население.

В то же время некоторые опрошенные собеседники соглашаются, что это могло бы решать проблему нехватки артиллерийских боеприпасов в Украине, где Россия до сих пор сохраняет значительное преимущество.