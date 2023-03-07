Украина попросила у США противоброневые бомбы для дронов, - Reuters
Правительство Украины попросило Соединенные Штаты расширить военную помощь для Вооруженных сил, в частности, власти попросили передать противоброневые бомбы воздушного базирования
Об этом сообщает Reuters.
По словам двух американских законодателей, Украина хочет использовать бомбы из кассетных снарядов, чтобы сбрасывать их с беспилотников на российские силы.
Они утверждают, что украинские чиновники призвали американских законодателей лоббировать предоставление бомб МК-20 в Белом доме на Мюнхенской конференции безопасности в прошлом месяце. Бомбы просили с артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров.
Законодатели добавили, что Украина рассматривает кассетные боеприпасы как способ остановить тактику "человеческих волн", которую Россия активно применяет в последние месяцы для штурма населенных пунктов на востоке – прежде всего Бахмута.
В частности, как рассказал Смит, украинские военные считают, что МК-20 "обладают лучшей бронебойной способностью", чем оружие, которое они сейчас сбрасывают с беспилотников.
МК-20, обычно сбрасываемые с самолетов, раскрываются посреди полета, выпуская более 240 дротикоподобных суббоеприпасов. В США бомбы перестали производить еще в 2016 году, но на складах их более одного миллиона.
Хотя, по данным Reuters, в Конгрессе США существует определенная поддержка просьбы Украины, администрация президента Джо Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года как могущие непропорционально поразить гражданское население.
В то же время некоторые опрошенные собеседники соглашаются, что это могло бы решать проблему нехватки артиллерийских боеприпасов в Украине, где Россия до сих пор сохраняет значительное преимущество.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.26
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное