Украина попросила у США новое оружие, - CNN

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в админстрации Джо Байдена, передает ТСН .

Белый дом решает, следует ли отправлять дополнительное оружие после поставок за последние два месяца противотанковых ракет Javelin и командных пусковых установок, патрульных катеров класса Island, аптечек первой помощи, защищенных радиостанций, электроники, медицинского оборудования и других боеприпасов.

В проекте бюджета США на 2022 год заложена финансовая поддержка Украины на $756 млн.

Советник президента США Джейк Салливан заявил, что администрация работает над новым пакетом военной помощи в Украине.