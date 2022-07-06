Украина попросила Турцию помочь расследовать, как РФ вывозит зерно с оккупированных территорий

Об этом сообщает Reuters.

В письме от 13 июня, о котором ранее не сообщалось, украинская прокуратура просит Министерство юстиции Турции провести расследование и предоставить доказательства.



В письме говорится, что суда отправлялись с главного зернового терминала оккупированного Крыма в Севастополе в апреле и мае. Киев просит Анкару предоставить документацию об их грузе и времени, когда они прибыли в турецкие порты.

6 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал достичь согласия о "зерновых коридорах" через 7-10 дней. По его словам, Анкара стремится быть посредником для скорейшего решения вопроса под эгидой ООН.

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